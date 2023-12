Polícia Militar recupera moto roubada no bairro Belo Jardim

Uma motocicleta Honda, Cg 125, Fan, cor preta, foi recuperada pela PM nessa terça-feira, 05, na rua pedreirinha, no bairro Belo Jardim II.

Uma guarnição do 2° Batalhão realizava patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, que tinha as características de uma motocicleta roubada, quando os militares deram ordem de parada, não foram obedecidos.

A equipe policial militar realizou o acompanhamento, quando em dado momento os indivíduos entraram em uma chácara abandonada e largaram a motocicleta e tomaram rumo ignorado. A motocicleta foi encaminhada para a delegacia da segunda regional para procedimentos cabíveis.

Por Ascom/PMAC