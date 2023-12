Polícia Militar prende em flagrante autores de roubo a um caminhão de bebidas

Quatro indivíduos foram presos em flagrante pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e por roubo a um caminhão de bebidas na tarde desse sábado, 23, na rua Adão Galo, bairro da Vila Acre.

O mês de dezembro é marcado pela já conhecida “Operação Papai Noel” e, uma das equipes de serviço foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo a um caminhão de entrega de bebidas. Quando os militares iam em direção ao local da ocorrência, encontraram o referido caminhão sendo conduzido pelas vítimas, que informaram que tinham sofrido um roubo por dois indivíduos em uma motocicleta e que os autores se evadiram levando parte da carga em um VW Voyage.

A guarnição realizou buscas em toda a região, e logrou êxito ao encontrar o Voyage utilizado na descarga do caminhão. Chegando ao veículo, que estava em frente a uma casa, a guarnição viu que não tinha ninguém dentro. Ao perguntarem à moradora, notaram que ela estava muito nervosa e não conseguiu falar nada, mas os militares a pediram para investigar dentro de sua casa, tendo recebido permissão.

Dentro da residência foram encontrados os quatro homens escondidos no banheiro, sem a arma usada no roubo.

Inconformada, a guarnição resolveu fazer uma varredura no quintal, onde encontrou a arma de fogo de fabricação artesanal calibre .28, e os celulares das vítimas.

Então, foi dada voz de prisão e os autores encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o veículo usado no roubo, o caminhão e todos os objetos recuperados, no total de 67 caixas de bebida.

Por Ascom/PMAC