Polícia investiga se corpo carbonizado é de jogador acusado de estupro em São Paulo

Um cadáver com sinais de violência foi encontrado no limite entre as cidades de São Roque e Itapevi, região metropolitana de São Paulo, após uma denúncia anônima ser feita à polícia, nesta segunda-feira (11/12).

O corpo, do sexo masculino, estava carbonizado e com as mãos amarradas para trás. A Polícia Civil investiga se o cadáver seria do jogador Carlos Guilherme de Oliveira, conhecido como Carlinhos.

Ele estava foragido desde o último dia 5, quando sua prisão temporária foi decretada pela Justiça. Ele é investigado por invadir a casa ex-companheira, matar o atual namorado dela e estuprar a mulher, em Jandira, também na região metropolitana.

Até que o corpo encontrado seja identificado, policiais civis estão em diligências para localizar o jogador e prendê-lo. Carlinhos é investigado por homicídio, estupro, cárcere privado e sequestro, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A ex-mulher de Carlinhos afirmou, em depoimento à polícia, que ele esteve em sua casa por pelo menos quatro horas, no último dia 3, período em que o atleta matou o atual namorado de sua ex, com facadas e marretadas, e a violentou sexualmente, ainda conforme o relato.

Segundo a ex-mulher, o atleta e ela ficaram juntos por cerca de oito anos, e o rompimento foi recente. Ele era procurado pela polícia desde o dia do crime.

O casal tem dois filhos menores, que ficam sob a guarda da mãe. Contudo, na véspera do assassinato seguido de estupro, dia de visita, Carlinhos os levou supostamente para a casa dele. As crianças não estavam presentes durante a invasão, segundo o depoimento da mulher.

Conforme relato da ex-mulher à polícia, o relacionamento dos dois “sempre foi conturbado”, e o jogador “já a agrediu em outras oportunidades”. No entanto, a vítima nunca registrou as violências anteriores sofridas.

Dispensado pelo clube

Carlinhos havia sido contratado pelo Taubaté para disputar a próxima temporada do clube em 2024. Em São Paulo, o atleta tem passagens por São Bernardo, Primavera e Atibaia.

Ele também passou pelo Boa Esporte Clube, do Triângulo Mineiro, e Floresta Esporte Clube, de Fortaleza.

O Metrópoles entrou em contato com o Taubaté, que informou ter tomado conhecimento do caso pela imprensa. Em nota, o time disse que ainda não conseguiu falar com o atleta e suspendeu, preventivamente, as atividades dele no clube.

