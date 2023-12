Polícia Federal faz megaoperação contra PCC e plano de ataque a autoridades

A Polícia Federal (PF) foi às ruas, nesta quinta-feira (14,) em uma megaoperação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

São cumpridos três mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo.

A Polícia Federal cumpre os mandados com o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público do Estado de São Paulo, nessa operação batizada de “Irrestrita”, em alusão à célula dentro do PCC chamado de “Sintonia Restrita”, que atua com planos de ataques e mortes de autoridades, como policiais, promotores, delegados e políticos.

Segundo informações de investigadores da PF, essa ação é de repressão às ações da facção, que podem ser direcionadas a autoridades, tanto estaduais quanto federais.

A PF informou que a operação desta quinta-feira tem o objetivo de desmantelar essa célula, que também age na prática de homicídios contra rivais e terceiros, bem como compra e venda de armas de fogo ilegais.

São cerca de 150 policiais federais, com apoio da PM/SP. A apuração é do Grupo de Investigações Sensíveis de Cascavel (PR), ligado à Diretoria de Combate ao Crime Organizado, da PF de Brasília.