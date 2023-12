Polícia Civil prende integrante de Orcrim acusado de vários roubos e furtos

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes lotados na delegacia de Cruzeiro do Sul, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem, das iniciais I.B.B., de 20 anos de idade.

O homem foi preso no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, e integra uma organização criminosa que atua na região. Contra ele há diversas acusações de roubos e furtos.

O mandato de prisão foi emitido pela comarca de Mâncio Lima. Preso, ele irá passar por audiência de custódia e em seguida será encaminhado ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.

Por Ascom/PCAC