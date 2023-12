Polícia prende homem acusado de estupro de menor em Xapuri

Na manhã desta terça-feira, dia 05, a Polícia Civil de Xapuri, por meio da equipe de policiais civis, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de F. A. S. de 48 anos de idade.

De acordo com a Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Xapuri, Dra. Michelle Boscaro, o homem estava sendo investigado por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos de idade, e diante da gravidade do crime e da presença dos requisitos legais para a prisão, a Polícia Judiciária representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A pena para o delito de estupro, se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (quatorze) anos é de 8 a 12 anos de reclusão, podendo ser agravada, a depender das circunstâncias do caso.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem seguirá para o presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, onde ficará à disposição da Justiça.

“A Polícia Civil está comprometida com o combate à violência sexual. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie!”, ressaltou a Delegada.

Por Ascom/PCAC