Polícia Civil leva Cidadania para 90 alunos com emissão da Carteira de Identidade no Acre

No último sábado, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação, realizou uma ação de atendimento para emissão da Carteira de Identificação Nacional (CIN) destinada a alunos da escola Estadual Zuleide Pereira De Souza, em Rio Branco. A iniciativa, que contou com 90 atendimentos e teve como objetivo não apenas fornecer documentos, mas também promover reflexões sobre a importância da cidadania fora do ambiente escolar.

“A escola Zuleide Pereira De Souza desenvolveu o projeto com a intenção de criar subsídios que permitam aos jovens compreender o significado da vida para além da estrutura escolar. A ação visa motivar os alunos a exercerem a cidadania, destacando a importância de ações conjuntas entre órgãos, instituições e a comunidade”, salientou a diretora da escola, Gilderlene Pontes.

A diretora diz ainda que vai além dos muros da escola, e é fundamental preparar os alunos para serem cidadãos ativos e conscientes de seus direitos e deveres”.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, ao proporcionar a emissão da Carteira de Identificação Nacional, a escola e a Polícia Civil buscam não apenas cumprir uma formalidade burocrática, mas também oferecer aos jovens a oportunidade de se envolverem ativamente na sociedade. “Através dessa parceria, os alunos têm a chance de perceber como a união de esforços favorece a comunidade como um todo”, disse.

Por Ascom/PC/AC