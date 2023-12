Polícia Civil finaliza inquérito e indicia marido pela morte da cantora Nayara Vilela

A Polícia Civil do Acre finalizou o inquérito que investigava a morte da cantora Nayara Vilela, de 32 anos, encontrada morta em sua residência, em Rio Branco, no dia 24 de abril deste ano, segundo apuração do site Contilnet.

De acordo com o veículo, a responsável pela Delegacia da Mulher (DEAM), a delegada Kelcinaira Mesquita, confirmou que, após encerrado no âmbito policial, o inquérito foi enviado para uma das varas do Tribunal do Júri, nesta quarta-feira, 27.

Segundo a mesma fonte, o marido de Nayara, o empresário Tarciso Araújo da Mota, foi indiciado por feminicídio. Procurado pelo jornal, ele disse que não se manifestaria.

“Eu não vou me manifestar, não. Vou esperar a delegada lá [parte inaudível], que a gente foi lá e já queria que saísse o resultado, por isso que a gente foi logo lá”, disse.

A cantora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta em sua casa, localizada na Estrada das Placas, em Rio Branco, com um tiro no peito, no dia 24 de abril deste ano. De acordo com o que foi divulgado inicialmente, a influenciadora digital teria discutido com o marido e atirado contra o próprio peito, segundo declaração do próprio cônjuge.

A morte da cantora teve repercussão nacional e desde os fatos as investigações policiais sobre o caso vinham ocorrendo de maneira sigilosa.

Outras informações a qualquer momento.