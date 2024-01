Polícia prendem criminosos acusados de matar tio e sobrinho em bar da capital

Por Davi Sahid

No desdobramento rápido das investigações, Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam, na tarde deste domingo, 31, Mayke Wisley Oliveira dos Santos, conhecido como “Mutante”, e Roniscley Ribeiro da Silva. Os criminosos são acusados de executar José de Góes Ferreira, 55 anos, e seu sobrinho, Natanael Góes Santos, 34. Os crimes ocorreram no Bar Fé em Deus e na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A prisão dos assassinos ocorreu em uma residência no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com as autoridades, imagens das câmeras de segurança do bar foram cruciais para identificar Mutante e Roniscley. Os bandidos invadiram o estabelecimento, roubaram pertences e celulares dos clientes, em seguida mataram José Góes e Natanael.

O confronto armado se iniciou quando José Góes resistiu ao assalto, trocando tiros com os criminosos. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos fatais. Em uma reviravolta angustiante, seu filho, Uenem da Silva Ferreira, e o sobrinho Natanael, decidiram perseguir os assassinos, culminando em uma troca de tiros na BR-364, que atingiu o veículo ao qual Uenem e Natanael estavam.

Natanael foi atingido gravemente, e mesmo após ser socorrido, e encaminhado ao Pronto-Socorro não resistiu ao ferimento no peito e morreu.

Neste domingo, Policiais do 2° Batalhão colheram informações, realizaram buscas e localizaram a motocicleta utilizada na ocorrência de latrocínio no Ramal da Usina, Bairro Belo Jardim 3. Os criminosos adentraram a mata e se esconderam em uma casa abandonada no Belo Jardim 2, após caminharem por horas pela vegetação.

Após denúncias de moradores, os PMs encontraram os criminosos na residência, onde estavam consumindo drogas. Ambos portavam a pistola roubada de José, vítima do latrocínio, e a própria arma, utilizada no crime. Na busca, foram localizadas duas espingardas calibre 12 com cartuchos intactos.

Mutante, sob efeito de drogas e agressivo, conseguiu se soltar de uma algema, sofrendo ferimentos durante a resistência. Posteriormente, foi encaminhado à UPA do Segundo Distrito. A dupla foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) com as armas apreendidas para os devidos procedimentos.