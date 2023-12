Polícia apreende caminhão com madeira ilegal em Cruzeiro do Sul

Guarnição do Pelotão Ambiental do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) apreendeu na tarde deste domingo, 10, uma caminhão com madeira ilegal. O fato ocorreu na Estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul, onde um homem de 38 anos foi preso.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram um caminhão e procederem a abordagem. Na busca veicular foi encontrado 40 dúzias de tábuas, totalizando 9 metros cúbicos de madeira, do tipo “Toari”, sem a devida documentação necessária.

O condutor do veículo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da cidade. O caminhão e a madeira apreendidos foram também entregues na unidade policial.

Foragido da justiça

Um foragido da justiça foi preso na noite deste domingo, 10, no município de Porto Walter, após uma abordagem de rotina. Durante a pesquisa criminal foi constatado existir um mandado em aberto em desfavor do abordado, que tem 19 anos. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade.

Por Ascom/PMAC