Plano de fuga de presos do CV é descoberto e visitas em presídio são suspensas

Em uma inspeção nas instalações do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 21, Policiais Penais, encontraram buracos em duas celas do bloco 7, onde ficam os faccionados do Comando Vermelho.

Com a descoberta, o plano de fuga de 13 detentos foi frustrado. Por isso, a direção do Instituto de Administração Penitenciária- IAPEN, suspendeu as visitas que estavam previstas para esta sexta-feira, 22, em todo o bloco. A suspensão persiste até que os reparos nas celas sejam concluídos.

Nos demais pavilhões, as visitas seguem normalmente.