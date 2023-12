Pesquisadora do Acre está entre os eleitos para a Associação Brasileira de Ciências

A professora do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre (UFAC), localizado em Cruzeiro do Sul, Sonaira Souza da Silva, está na lista de pesquisadores eleitos para a Associação Brasileira de Ciências (ABC). Ela faz parte do grupo de membros afiliados da entidade na Região Norte.

Junto com ela estão: Aurora Miho Yanai Nascimento, da área de Ciências Biológicas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA; Karen Janones da Rocha, de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Rondônia (UNIR); Pedro Tupã Pandava Aum e Verônica Scarpini Candido, ambos de Ciências da Engenharia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O resultado da eleição para membros titulares, correspondentes e afiliados foi divulgado pela Diretoria da ABC após Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 4 de dezembro. Em comunicado, a ABC destacou que em 2023 as mulheres são maioria entre os titulares eleitos, com 60% de aprovação.

“Essa proporção reflete uma tendência rumo à igualdade de gênero no topo da carreira científica, que cada vez mais se reflete nos quadros da Academia Brasileira de Ciências. Entre os membros afiliados, a equidade também foi atingida, com 50%”, disse a Associação Brasileira de Ciências.

A posse dos novos membros se dará mediante a concordância do termo de aceite, em duas maneiras: membros titulares e correspondentes receberão os diplomas durante a Reunião Magna da ABC, que será realizada em maio de 2024 no Rio de Janeiro, e as cerimônias de diplomação dos membros afiliados ocorrerão associadas a simpósios científicos regionais.

Sou Engenheira Agrônoma e Mestre em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Acre e Doutora em Ciências Florestais Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

Além de professora da Universidade Federal do Acre, Sonaira é pesquisadora entusiasta da aplicação de sensoriamento remoto e geoprocessamento para entender os padrões da cobertura do solo no Estado do Acre. Sua principal linha de pesquisa é o fogo na Amazônia Sul Ocidental.

Um dos projetos que tem a pesquisadora à frente junto com outros cientistas é o “Acre Queimadas: Incêndios florestais e queimadas no Estado do Acre: análise da extensão, nível de degradação e cenários futuros”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).