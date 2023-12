Peru de Natal teve redução de preço em Cruzeiro do Sul

Os itens da ceia natalina, como o peru e o chester tiveram redução de preço com relação ao ano passado no comércio de Cruzeiro do Sul. Nos dois maiores supermercados da cidade é possível levar peru para casa pagando menos pelo produto. Em um deles, o preço do quilo do peru, que no ano passado foi vendido a R$ 38.90, agora custa R$ 34.80. A diferença de quase R$ 5, se repete também no valor do chester.

“Além do peru e do chester muita coisa teve redução de preço em relação ao ano passado. As frutas é que, devido à sazonalidade, estão um pouco mais caras” ,cita o empresário Neto Tomé.

Os consumidores sentiram no bolso a redução. A servidora pública Patrícia Pinheiro, levou para casa este ano, um chester mais barato, além de outros itens. ” Aí como vou gastar menos do que eu pensava, decidi levar além do chester, vou levar também um pernil pra ceia de natal”, relata.

Luiz Cunha, presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, diz a redução de vários itens da ceia natalina, como também os lácteos, é possível porque a economia do país está mais favorável do que no ano passado. ” A economia está estável e a inflação está controlada. A Reforma Tributária foi aprovada, o Brasil na nona colocação mundial e melhorou no ranking de investimentos das agências de risco. Tudo isso se reflete nos preços”, concluiu Cunha.