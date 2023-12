Pedido de R$ 150 milhões para recuperar ruas fica para próxima semana na Capital

A prefeitura de Rio Branco ainda não enviou o Projeto de Lei Complementar (PLC) que prevê o empréstimo de R$ 150 milhões para investimentos na recuperação de ruas na cidade de Rio Branco. A informação foi confirmada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal na noite de sexta-feira, 1°.

O projeto tinha previsão de entrar no parlamento mirim ainda nessa sexta-feira, dia 1, para ser avaliado pela Procuradoria da Câmara Municipal e tramitar nas comissões, porém, ainda não chegou à Casa Legislativa e só deverá dar entrada na próxima semana.

Em conversa com o secretário de administração, Jonathan Santiago, na última quinta-feira, 30 de novembro, a matéria estava em ajustes finais, inclusive, com as taxas de juros das instruções bancárias definidas.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PSB), adiantou que está aguardando o projeto chegar no parlamento para que possa ser colocado em apreciação aos demais vereadores, contudo, deixou claro que o PLC precisa está com legalidade para chegar a ser aprovado.