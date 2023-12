Participação social de lideranças do Acre marcam a COP28

Representantes da sociedade civil do Acre participaram da COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, durante as duas primeiras semanas de dezembro, com o objetivo de acompanhar as discussões acerca do clima e, assim, e participar de forma mais efetiva em políticas públicas ambientais e assuntos pertinentes às questões de gênero, clima e indígenas.

A comitiva foi composta por representantes da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva), câmaras temáticas de Mulheres e Indígena (CTM e CTI), ambas instâncias de governança do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa).

“É a primeira COP de que participo, e considero muito importante estar aqui, como observador das discussões e também como um contribuidor, com o governo, pois tudo o que se decide sobre clima nos interessa diretamente. Nós, indígenas, somos os guardiões da floresta e queremos cada vez mais fazer algo para que ela se mantenha preservada”, destacou o membro da Câmara Temática Indígena, Lucas Manchineri.

Daniela Souza, que é coordenadora da Comissão de Validação e Acompanhamento (Ceva), destacou o protagonismo do Acre dentro das políticas de clima. “A participação da sociedade civil, especialmente a do Acre, a partir do pioneirismo acreano na política de REDD+, é a maior prioridade na parceria entre governo do Estado e sociedade civil. Essa participação da sociedade civil não é apenas estar presente, ela faz com que a política do Sisa não seja de cima para baixo, um modelo que é apenas colocado para os territórios, mas sim a partir do governo ouvindo as demandas da base”, disse.

Para a coordenadora da Câmara Temática de Mulheres, Maria Leide Aquino, as discussões na COP28 têm sido importantes para os representantes da sociedade civil compreenderem todos os processos que são construídos e que vão impactar diretamente na vida dos povos e das comunidades tradicionais.

“Estar representando a Câmara Temática da Mulheres me dá mais uma oportunidade de entender o que nós, membros da sociedade civil, podemos fazer para que as mudanças climáticas não tenham consequências tão severas na vida das populações tradicionais ou menos favorecidas. Discutir mudanças climáticas é discutir sobre populações”, reforçou.

Os representantes da sociedade civil fazem parte da governança e possuem a função de contribuir com a Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva) e o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) na regulamentação e implementação de políticas públicas, explica o presidente do IMC, Leonardo Carvalho.

“A importância da governança e das salvaguardas foi um dos temas debatidos em um painel no Pavilhão Brasil, na COP28, e felizmente pudemos discutir sobre isso na presença dos representantes da sociedade civil e da Comissão de Validação, que têm participado de todas as discussões e fazendo essa conexão para que essa discussão chegue efetivamente na ponta”, reforçou o presidente do IMC, Leonardo Carvalho.

Sobre a COP

A COP28 teve início no dia 1º de dezembro e encerra suas atividades nesta terça-feira, 12, em um espaço amplo de exposição em Dubai, nos Emirados Árabes, onde 190 países vêm se reunindo para debater acerca das mudanças climáticas, encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos.