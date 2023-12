Pais de Larissa Manoela colocam mansão no Rio de Janeiro para alugar por R$ 25 mil

Os pais de Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Elias, colocaram a mansão, que estava no nome da empresa Trelissa, para alugar por R$ 25 mil mensais enquanto tentam vender por R$ 9.950.000. As informações são do Extra.

A atriz abriu mão do imóvel – e de todo o seu patrimônio estimado em R$ 18 milhões – após romper a sociedade que tinha com os pais.

De acordo com o jornal, a casa tem 1300 m², com quatro quartos, seis banheiros, piscina e churrasqueira. Além disso, o local tem vários ambientes, como jardim de inverno, adega, garagem no subsolo para oito carros, salão de jogos, sauna, canil e campo de futebol.

Ainda segundo o Extra, as despesas com o imóvel ficaram inviáveis para os pais de Larissa Manoela, que agora não recebem mais pelos novos contratos da filha, e por isso colocaram para alugar por temporada enquanto tentam vender.

O condomínio custa R$ 2.165 mensais, e o IPTU R$ 54 mil. O imóvel fica no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em sites da internet, casas do mesmo condomínio são oferecidas por até R$ 25 milhões.