Pai é investigado por suspeita de estupro contra a própria filha no interior do Acre

Na mais recente investida contra o crime em Marechal Thaumaturgo, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral, em colaboração com a Polícia Militar, realizou três mandados de busca e apreensão com o objetivo de desmantelar atividades relacionadas ao tráfico de drogas na cidade.

De acordo com o Delegado Marcilio Laurentino, a operação visa não apenas combater o tráfico, mas também identificar membros de uma facção criminosa que impõe disciplinas aos que descumprem suas regras no submundo do crime organizado. “A ação demonstra o comprometimento das autoridades em coibir não apenas os crimes em si, mas também as estruturas que os sustentam”, disse o delegado.

Em uma outra incursão, os policiais deram cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pela Vara da Infância e da Juventude de Cruzeiro do Sul. A prisão ocorreu na comunidade Acuriá, localizada a 3 horas de distância da cidade, e está relacionada a um suposto crime de estupro de vulnerável, cometido pelo pai contra sua filha de 13 anos. O caso continua em investigação e o delegado informou que testemunhas estão sendo ouvidas para concluir o inquérito policial.

Paralelamente, os investigadores estão apurando casos de violência doméstica contra as outras filhas e a mãe das vítimas. A ação policial demonstra o esforço contínuo em garantir a segurança e a justiça para a população, enfrentando não apenas o tráfico de drogas, mas também crimes que afetam diretamente a integridade e bem-estar das famílias locais.

Fonte: Ascom/Sejusp