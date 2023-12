Onda de calor sufocante atinge novamente o Brasil a partir de hoje; veja regiões afetadas

Uma nova onda de calor sufocante começa a levantar as temperaturas no Brasil. A partir das 12 horas desta quinta-feira (14), pelo menos 15 estados e o Distrito Federal entram em alerta laranja pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmet).

A temperatura deve ficar 5ºC acima da média por período até a noite de domingo (17). É a nona onda de calor do ano.

As temperaturas máximas podem superar 40°C nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia.

⚠️ #Atenção: Previsão de onda de calor, a partir de quinta-feira (14) até o próximo domingo (17), em áreas do TO, RO, MA, PI, BA, ES, RJ, SP, MG, PR, SC, RS, MT e em todo o estado de MS, GO e DF.

🟠 Confira o aviso laranja (perigo) 👉 https://t.co/xpgUpXuxTt

+👇 pic.twitter.com/TEP8l4QHGC

— INMET (@inmet_) December 12, 2023



Na quarta-feira (13), cidades do Piauí já registraram temperaturas superiores a 40°C, como Oeiras (PI), onde os termômetros quase bateram 41°C.

Máximas de quinta-feira (14) das capitais em alerta

Brasília (DF): 32°C

São Luís (MA): 34°C

Belo Horizonte (MG): 33°C

Curitiba (PR): 31ºC

Rio de Janeiro (RJ): 33ºC

Porto Velho (RO): 32ºC

São Paulo (SP): 33ºC

Salvador (BA): 32ºC

Vitória (ES): 32ºC

Cuiabá (MT): 39ºC

Goiânia (GO): 35ºC

Campo Grande (MS): 36ºC

Teresina (PI): 37ºC

Porto Alegre (RS): 35ºC

Florianópolis (SC): 30ºC

Palmas (TO): 34ºC

Tempestades

A previsão é de que, no domingo, aconteça um pico do calor durante a tarde na maioria das regiões. A chegada de uma frente fria com a influência do vento quente e úmido de noroeste deve causar temporais na região Sul do Brasil.

De acordo com o Inmet, na segunda-feira (18), a semana começa com as temperaturas mais amenas, com aumento da umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste.