OCA Cruzeiro do Sul completa 3 anos fortalecendo a cidadania no Juruá

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) Cruzeiro do Sul celebra três anos de idade com mais de 190 mil atendimentos realizados, proporcionando cidadania aos cidadãos do Juruá. Em comemoração, a semana de 18 a 22 de dezembro será repleta de eventos, iniciando-se com um café da manhã para a população na segunda-feira, 18, uma exposição de arte da Marchetaria do Acre e uma pesquisa de satisfação sobre a qualidade do atendimento.

A diretora da organização, Francisca Brito, destaca a importância de a instituição estar presente no interior do estado. “A OCA Cruzeiro do Sul é a realização de um sonho antigo da população do Juruá, então comemorar três anos de funcionamento é motivo de muito orgulho e alegria”, diz.

A unidade conta com mais de 260 tipos de serviços e 13 instituições parceiras, com destaque para os órgãos mais procurados, que contribuem significativamente para democratizar o acesso a serviços essenciais: Instituto de Identificação, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), correspondente do Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul.

Para o chefe da unidade, Natalino Paulo de Souza, “trabalhar na OCA é mais do que um privilégio, é uma missão. A OCA não é apenas um local de atendimento, mas um agente de transformação na vida dos cidadãos do Juruá”.

Além disso, a central de atendimento tem desempenhado um papel ativo na conscientização da população sobre temas cruciais. Ao longo de 2023, foram desenvolvidas 16 ações, abordando saúde mental, violência contra mulher e autismo. A unidade também esteve presente na Expoacre Juruá.

Destacam-se ainda oficinas e palestras abordando a Política de Atendimento ao Cidadão do órgão, que envolve orientações como utilização de linguagem simples, posturas e atitudes no diálogo com o cidadão e gestão da informação, com o objetivo de capacitar os servidores a oferecer um atendimento público de qualidade.

Mais que oferecer serviços públicos, a OCA se tornou um símbolo de empoderamento do cidadão, contribuindo para a construção de uma sociedade mais conectada, consciente e participativa.

Confira na galeria algumas das ações realizadas pela OCA Cruzeiro do Sul neste ano de 2023: