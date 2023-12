Obra no Calçadão do Mercado Velho avança e garante segurança aos comerciantes

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avança na obra de recuperação do Calçadão do Novo Mercado Velho, área à margem esquerda do Rio Acre, compreendido entre as pontes Cel. Sebastião Dantas e Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica), no Centro de Rio Branco.

Com a reforma a todo vapor para recuperar o calçamento que sofreu erosão devido à cheia do Rio Acre, o comerciante Cláudio Araújo afirmou que o espaço voltará a ter segurança com a conclusão, em breve, de todos os serviços de engenharia, que se estendem pela Passarela Joaquim Macedo.

“A expectativa é a melhor possível. O fluxo de clientes estava horrível porque as pessoas passavam direto com medo de cair nos buracos. Agora estou plenamente confiante que aqui terá condição adequada para as pessoas frequentarem”, ressalta o proprietário de um comércio no calçadão.

A equipe técnica da Seop inspeciona diariamente a reforma realizada no Calçadão do Mercado Velho. A arquiteta Nathalia Carlos explicou a atual situação da obra. “Neste momento a Seop está promovendo uma recomposição de paginação de piso para melhoramento da área”, relatou.

A reforma conta também com os serviços de nivelamento dos trechos que sofreram afundamento e a manutenção dos demais equipamentos, como guarda-corpos de aço galvanizado, bancos e postes, assegurando o perfeito funcionamento do calçadão.

O Calçadão do Mercado Velho é um ponto turístico que reúne milhares de acreanos e visitantes nacionais e internacionais que vão ao local apreciar a vista para o Rio Acre.

Para a rio-branquense Jocivânia Ferreira, ir ao Mercado Velho com a família é um de seus passeios preferidos. “Está ficando bom. Hoje vim só para observar como estava, porque há um tempo não vinha para cá. Aos finais de semana gosto de passear aqui no mercado e vou até o deck da Gameleira. Posso dizer que agora me sinto segura para dar uma volta com o meu filho”, comemora.

Revitalização no Calçadão da Gameleira

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, os serviços de engenharia para recuperar o deck da Gameleira, citado pela Jocivânia, foram iniciados na última semana.

“Já estamos trabalhando intensamente para recuperar estes dois espaços públicos que contam com diversos comércios e recebem um fluxo grande de pessoas. É uma determinação do governador concluirmos de forma célere e eficiente esta reforma para proporcionarmos este lazer com segurança para as pessoas e valorizarmos o fomento da economia local”, enfatiza Lopes.