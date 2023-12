Novo preço do diesel para distribuidoras começa a valer hoje; redução é de R$ 0,30

O novo preço do diesel passa a valer nesta quarta-feira (27). Na véspera, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,30 — o equivalente a 7,9% — no valor médio do litro do combustível vendido a distribuidoras.

No ano, o preço do diesel caiu 22,5%, segundo a estatal, uma redução de R$ 1,01 por litro.

É a segunda vez que a estatal reduz o valor do diesel em dezembro. No último dia 7, o preço médio do litro do combustível foi reduzido em R$ 0,27.

“O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, disse a estatal em nota.

Defasagem

Cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que acompanha a evolução dos preços e calcula a defasagem dos valores praticados no país, mostraram no início do mês — antes do primeiro corte no preço do diesel — uma defasagem no valor do combustível no Brasil.

Segundo a associação, naquele momento, o diesel era vendido no país 6% mais caro em comparação com os valores praticados no exterior.

Vale ressaltar que os postos de combustíveis são livres para reajustar os preços nas bombas, e que os valores que chegam aos consumidores finais são determinados por uma série de fatores, como impostos, preço dos biocombustíveis e margem de distribuição e revenda.