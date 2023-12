Novo plano de fuga é descoberto no presídio da cidade de Cruzeiro do Sul

Um novo plano de fuga foi descoberto no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, na noite dessa quarta feira, 27. Um buraco estava sendo feito em uma cela do Bloco 7, onde estavam 10 presos que tentariam fuga. O bloco 7 é o mesmo onde na última quinta-feira, foi descoberto outro buraco, por onde sairiam 13 detentos.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), durante rondas realizadas no Presídio Manoel Neri da Silva, a equipe de policiais penais notou uma movimentação estranha vinda de dentro de uma das celas do bloco 7.

Diante da situação, o chefe de departamento de segurança e execução penal,Avilmar Cavalcante, juntamente com diretor da Unidade, Elves Barros, convocaram policiais do GPOE, COE e Coordenadores para adentrarem no bloco, onde foi verificado um buraco na cela onde estavam 10 presos que tentariam fuga.

“A rápida ação dos policiais impediu qualquer chance de fuga dos detentos daquela Unidade”, citou o Instituto por meio da Assessoria de Comunicação.

Bloco do Comando Vermelho

O Bloco 7 é onde ficam os presos do Comando Vermelho no presídio Manoel Neri. Na última nesta quinta-feira, 21, Policiais Penais, encontraram buracos em duas celas do local. Com a descoberta, o plano de fuga de 13 detentos foi frustrado.