Noruega anuncia doação de US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia na COP28

Países que compõem o Fundo Amazônia anunciaram novas doações, nesta segunda-feira (11), durante participação de um evento em homenagem aos 15 anos do fundo, realizado durante a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Andreas Bjelland, anunciou mais 50 milhões de dólares. Ele elogiou a ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que participa do evento. A Noruega é pioneira em investimentos no fundo.

O secretário de Estado do Reino Unido para Alimentação e Assuntos Rurais, Steve Barclay, também formalizou o anúncio de mais 35 milhões de libras esterlinas. A intenção havia sido divulgada nos primeiros dias da conferência que discute mudanças climáticas. O país já tinha anunciado 80 milhões de libras esterlinas, após a visita do representante britânico ao Brasil.

A ministra Marina Silva agradeceu os apoios financeiros e disse que as doações acontecem com confiança, dando total autonomia ao Brasil.