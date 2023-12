No interior do Acre, Bombeiros salvam idoso que se engasgou em casa de repouso

Na tarde do dia 03 de dezembro, uma guarnição do 7ºBEPCIF na cidade de Tarauacá foi acionada para atender uma vitima de engasgo no Lar dos Idosos chegando ao local, a guarnição de salvamento se deparou com a vítima sem respirar, a mesma estava se alimentando quando veio a ter as vias aéreas obstruídas.

De imediato foi tentado a manobra de retirada do corpo estranho de maneira convencional, porém,devido ao idoso ser cadeirante, o mesmo estava bem curvado, impossibilitando a eficiência da manobra, levando a guarnição a colocá-lo no solo, fazendo a manobra com ele deitado de toráx para cima. A guarnição obteve êxito na missão, transportando o senhor junto com sua cuidadora, até a Unidade Hospitalar de Tarauacá para as devidas avaliações.

Por Assessoria