No adeus de Suárez, Grêmio vira sobre o Flu e termina o Brasileiro como vice-campeão

O primeiro tempo foi bastante movimentado. No início, o Grêmio tentou com Suárez, em chute por cima. No Flu, Cano bateu para defesa de Caíque, e Marcelo arriscou um voleio, para fora. Aos 31, Martinelli tentou driblar Rodrigo Ely, que tocou com o braço na bola na área: pênalti. Na cobrança, Arias abriu o placar. O colombiano quase ampliou cinco minutos depois, em finalização para fora. Quando respondeu, o time gaúcho foi arrasador. Aos 42, Villasanti encontrou Suárez com muito espaço. O camisa 9 avançou livre, driblou o goleiro e empurrou de canhota para as redes. Menos de três minutos depois, a virada. Luisito ficou com a bola na esquerda e inverteu para Carballo. O volante não conseguiu finalizar, mas Galdino ficou com a sobra e bateu no canto.

O Grêmio voltou com mais ímpeto e quase ampliou antes do primeiro minuto. Ferreira disparou pelo meio e deixou com Pepê, que bateu colocado para fora. Aos 15, após bela jogada de Suárez, Ferreira sofreu pênalti de Guga. Na bola, Luisito. De cavadinha, o segundo gol do uruguaio no Maraca, o terceiro dos gaúchos. O Flu correu atrás do prejuízo. Cano perdeu grande chance de cabeça, sozinho. Cristaldo teve chance de transformar a vitória em goleada, mas Fábio evitou. Aos 35, John Kennedy dominou na entrada da área, passou por Reinaldo, Kannemann e Ely e bateu de pé esquerdo para o gol. No último lance do jogo, perto dos 55, Lima arriscou de fora, mas mandou na rede pelo lado de fora.