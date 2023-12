No Acre, Papai Noel chega de barco e sobe barranco para presentear ribeirinhos

Nas cidades do Vale do Juruá, interior do Acre, onde os rios são as principais “estradas”, o Papai Noel chega de barco. Em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, no Alto Rio Juruá, o bom velhinho está fazendo a entrega de presentes para crianças em várias localidades usando barco ao invés do tradicional trenó.

Adaptado à realidade Amazônica, o Papai Noel sobe barrancos para encontrar a meninada, que se encanta com o personagem e com os presentes.

As equipes da prefeitura de Marechal Thaumaturgo, junto com Papai Noel, estão entregando cerca de 15 mil brinquedos para as crianças das localidades ribeirinhas dos Rios Tejo e Juruá. “Já entregamos os brinquedos nas comunidades Triunfo, Boa Vista e Oriente. A meninada fica feliz com a chegada do Papai Noel de barco. É a nossa realidade e assim chegamos com alegria nas comunidades, onde servimos lanche e entregamos presentes”, citou o prefeito Valdélio Furtado.

Em Porto Walter, Papai e Mamãe Noel seguem de barco pelo Rio Juruá, para as comunidades ribeirinhas. A vereadora Cleide Silva e seu assessor fazem a alegria da meninada das comunidades Campo de Santana e Banalzinho, neste domingo, 24, véspera de Natal.

“Só se chega assim na maioria das nossas localidades, em barcos e subindo os barrancos. As crianças já esperam e a cara de felicidade de cada um, ao ganhar uma boneca, uma bola, faz tudo valer a pena. Os presentes foram doados pela prefeitura de Porto Walter”, relata ela.