Padre luta com ladrão que tentava roubar dinheiro de igreja

O Padre Orlando, do município de Porto Walter, interior do Acre, gravou um vídeo nesse domingo, 3, mostrando o momento em que flagra um homem que havia tentado roubar o dinheiro da igreja e da casa das freiras.

No vídeo é possível ver o homem tentando se esconder e o padre enfrentando o criminoso: “Vagabund* pega porrada. Vou lhe pegar de pau”, diz o religioso, que bate no homem.

O ac24horas conversou com o padre nesta segunda-feira (4). “O assaltante estava na casa das irmãs Dominicana. Eu recebi uma ligação da irmã Paulina e fui até a casa das irmãs e, realmente, o homem estava lá. Ele veio me agredir, mas com ajuda de Deus eu tive sorte e depois de alguns minutos de luta ele fugiu com uma faca na mão”, contou o padre.

No município de Porto Walter está sendo realizo o Novenário da Imaculada Conceição. Como o valor arrecadado diariamente é divulgado, o homem pode ter sido atraído pela quantia de R$ 3 mil.

Padre Orlando disse à reportagem que o acusado já vinha cometendo roubos pela cidade. Após o confronto com o padre, o suspeito não conseguiu levar nada da igreja, nem da casa das irmãs e já foi preso.

Veja o vídeo: