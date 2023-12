Nível do Rio Acre continua subindo na capital e ultrapassa a cota de 8 metros

O Rio Acre continua subindo de nível na capital acreana neste mês de dezembro após a chegada das chuvas regulares.

Nesta quinta-feira, 21, conforme a medição da Defesa Civil de Rio Branco, o nível é de 8,24m. A subida de nível, que vem acontecendo de forma gradativa, foi repentina nas últimas 24 horas, com quase dois metros a mais do que a cota registrada no início da manhã de ontem.

Após enfrentar um período de verão amazônico rigoroso, a Defesa Civil já se prepara para uma possível cheia, que pode ser de grande intensidade, para o mês de fevereiro. Por enquanto, a situação é de tranquilidade, mas a subida contínua do manancial indica preocupação para a população dos bairros mais baixos de Rio Branco.

A cota de alerta na capital acreana é de 13,5m.