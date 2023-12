Natal: ACISA e Prefeitura de Rio Branco irão premiar estabelecimentos em concurso de decoração

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quinta-feira, 7, as novidades do Concurso de Ornamentação do Natal de Vida, Esperança e Dignidade em 2023. Nesta edição do concurso, a Prefeitura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), irão beneficiar os vencedores da disputam com prêmios que somam os R$ 300 mil.

Uma das grandes novidades do concurso, em relação ao ano passado, é a partipação de empresas na disputa pela melhor caracterização natalina. Na categoria de bares e restaurantes, o concurso premiará o primeiro colocado em R$ 20 mil; o segundo em R$ 15 mil; o terceiro em R$ 10 mil. Na categoria de comércio em geral, os valores são iguais. A premiação geral para as duas categorias somam R$ 90 mil em prêmios. As inscrições abriram no dia 4 de dezembro e irão até 12 de dezembro. O período de avaliação das decorações serão do dia 16 a 28, com premiação no dia 30 de dezembro na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, a partir das 18h.

Rubenir Guerra, presidente da FEDERACRE, comemora a ação que deve dar mais força ao comércio neste fim de ano: “o mês de dezembro é o melhor mês para o comércio varejista e atacadista, então acreditamos que esta iniciativa deve complementar a rotina do comércio que se prepara para vender mais”.