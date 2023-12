Municípios receberão último repasse do FPM antes do Natal; Acre não tem inadimplentes

Os municípios brasileiros recebem, no próximo dia 20, quarta-feira, o pagamento do 2º decêndio de dezembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Ao todo, serão repassados R$ 3,6 bilhões. Este é o último repasse da União às prefeituras antes do Natal.

Os valores do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União, por meio de impostos. Eles são repassados aos municípios brasileiros todos os meses, a cada 10 dias. Os percentuais de participação de cada município são calculados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o número de habitantes de cada cidade e a renda per capita.

Ao todo, 50 municípios brasileiros estão na lista do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) quando apresentam alguma irregularidade, seja por pendências previdenciárias ou dívidas com a União. Nenhuma prefeitura acreana está inserida na lista e todos os municípios vão receber o recurso federal.