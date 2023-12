Mundial de Clubes: Fluminense tem escudo projetado no maior prédio do mundo

Às vésperas do Mundial de Clubes, a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, fez uma homenagem aos times que disputarão o torneio: foram projetados os escudos de cada participante no Burj Khalifa, o maior prédio do mundo.

Um dos participantes da competição, o Fluminense, campeão da Copa Libertadores, participou da homenagem e apareceu na projeção feita no monumento, um dos mais badalados dos Emirados Árabes.

O Mundial de Clubes começará nesta terça-feira (12), às 15h (de Brasília), com a partida entre Al-Ittihad e Auckland City, no estádio King Abdullah Sport City, na Arábia Saudita. O vencedor enfrentará o Al-Ahly na segunda rodada, nesta sexta-feira (15), às 15h, no mesmo estádio.

O Fluminense estreará na segunda-feira (18), às 15h, e o adversário pode ser o Al-Ahly, o Al-Ittihad ou o Auckland City. O Tricolor das Laranjeiras, se passar, pode enfrentar o Manchester City na decisão.