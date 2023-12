Mundial de Clubes: Al-Ittihad vence por 3 a 0 com gols de Benzema, Romarinho e Kanté

Na abertura do Mundial de Clubes, o saudita Al-Ittihad deu mostras de sua força ao vencer o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, nesta terça-feira (12).

Com a vitória, o time comandado pelo argentino Marcelo Gallardo se classificou às quartas de final, para enfrentar o Al-Ahly, do Egito. O jogo será na sexta (15), às 15h, e o vencedor encara o Fluminense na semifinal.

Aos 40 minutos da etapa inicial, o Al-Ittihad já vencia por 3 a 0, com gols de suas estrelas. O brasileiro Romarinho abriu o placar, Kanté ampliou com um chutaço de primeira, e Benzema marcou o terceiro em bela trama ofensiva.

Quatro brasileiros titulares

Além do trio artilheiro, Gallardo também escalou os brasileiros Marcelo Grohe, Fabinho e Igor Coronado entre os titulares.

Na etapa final, o Al-Ittihad apenas administrou o resultado, e o técnico argentino rodou peças para chegar inteiro às quartas de final contra o Al-Ahly, mas Benzema seguiu em campo até o apito final.

Quartas de final do Mundial de Clubes

O outro confronto terá León, do México, contra Urawa Red Diamonds, do Japão. A partida também será na sexta-feira, mas às 11h30 (horário de Brasília). Deste duelo sairá o adversário do Manchester City na semifinal do Mundial de Clubes.

•León (México) x Urawa Red Diamonds (Japão) – sexta-feira (15), às 11h30

•Al-Ittihad (Arábia Saudita) x Al-Ahly (Egito) – sexta-feira (15), às 15h