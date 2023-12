Mulher é agredida, têm cabeça pisada e é roubada na Gameleira no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma mulher identificada como Joyce, de 40 anos, foi vítima de assalto e agredida em via pública, na madrugada desta terça-feira, 26, na rua Cunha Matos, no calçadão da Gameleira, nas proximidades da ponte Juscelino Kubitschek (ponte metálica) no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a mulher foi encontrada sagrando no calçadão da gameleira por populares que passavam no local. A Polícia acredita que Joyce estava caminhando quando foi abordada por um criminoso, que anunciou o assalto. A vítima foi agredida e teve sua cabeça pisada. Após o crime o bandido fugiu levando a carteira e o celular de Joyce.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimento a vítima e encaminharam Joyce a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e após colher algumas informações fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.