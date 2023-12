Mulher de Zé Neto agradece “livramento” após acidente de carro com o cantor

“Passou por vários exames no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, saudável e consciente”, completou.

Antes da publicação de Natália, o cantor Cristiano já havia ido até o hospital e declarado aos fãs da dupla que estava “tudo bem”. Apesar disso, acrescentou: “(Ele) está com muita dor, foi um capotamento, é forte, [está] bem assustado”.

“Até o momento, [no] crânio e coluna, não foi encontrado nada, graças a Deus. Agora, é só fazer uma sutura nos machucados”, completou Cristiano.

Acidente

Na noite da última terça-feira (5), Zé Neto sofreu um acidente de carro na BR-153, entre as cidades de Fronteira (MG) e Icém (SP). A colisão envolveu três veículos e uma carreta, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todas as cinco vítimas tiveram ferimentos leves, sendo que o cantor sertanejo foi quem mais se feriu.

Ele estava em um Chevrolet Trailblazer, quando bateu na lateral de uma carreta e atingiu outros dois automóveis, um Fox e um Creta.

O sertanejo passou a noite em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Um boletim médico apontou normalidade no estado geral do cantor nos primeiros exames.

“Zé Neto levou alguns pontos no braço por conta dos ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade”, informou o boletim. A assessoria do cantor também afirmou que, na manhã desta quarta (6), ele faria novos exames.