MPAC promove reunião para discutir ações voltadas à segurança no trânsito

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu, nesta terça-feira, 26, uma reunião para discutir ações voltadas à segurança no trânsito em Rio Branco. O encontro contou com a participação de integrantes da Superintendência Municipal de Transportes (RBTrans), Batalhão de Policiamento de Trânsito, Procuradoria-Geral do Município, além de representantes dos motoboys que atuam na Capital.

Mediada pela procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, a reunião proporcionou o diálogo entre os órgãos de trânsito e os motoboys sobre medidas preventivas para a redução da taxa de acidentes, destacando a necessidade de conjugar esforços para promover uma maior educação dos condutores de veículos e intensificar as ações de fiscalização.

Na ocasião, foram acordadas pelas instituições presentes ações imediatas, como a intensificação das campanhas voltadas para conscientizar a população sobre os perigos no trânsito, especialmente em datas comemorativas. Além disso, foi alinhada a realização de palestras e cursos de direção defensiva, direcionados aos entregadores de delivery, para que estes estejam mais preparados e conscientes no tráfego, evitando acidentes.

“O encontro de hoje dá continuidade à reunião realizada na última semana com os motoboys, que trouxeram aqui suas reivindicações. O objetivo é proporcionar o diálogo, buscando atenuar o problema e garantir mais segurança no trânsito, essencial para exercermos todas as possibilidades que a cidade nos oferece. Seja trabalho, moradia, circulação ou lazer, é muito importante que tenhamos um deslocamento seguro”, afirmou a procuradora Rita de Cássia.

Um novo encontro deve acontecer na próxima semana para discutir a implementação de radares nas vias da capital acreana.

Com informações do MPAC.