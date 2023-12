Motorista mente sobre acidente na capital: vídeo revela a verdade e jovem pode ficar paraplégico

Por Davi Sahid

Um grave acidente na Avenida Sobral, no bairro Boa União, ocorrido na noite desta sexta-feira, 29, em Rio Branco deixou Luiz Felipe Melo de Souza, de 24 anos, em estado grave no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Contrariando a versão do condutor da caminhonete S-10 envolvida que mentiu a imprensa, um vídeo obtido pelo site Ecos da Notícia revela detalhes do incidente.

Ao contrário do relato inicial, as imagens mostram que a caminhonete vinha no sentido bairro-centro e tentou acessar um terreno baldio, cruzando a pista e interceptando a moto de Luiz Felipe, que seguia no sentido contrário. A colisão resultou em sérias lesões, com a roda da caminhonete passando sobre a cabeça do motociclista, salvo pelo capacete.

O condutor da S-10 prestou socorro, acionando a Polícia e o SAMU. Luiz Felipe foi encaminhado ao Pronto-Socorro em estado grave, com lesões na coluna, um Trauma Raquimedular (TRM), aumentando o risco de paraplegia. A perícia foi realizada, e a gravidade do ocorrido evidencia a necessidade de esclarecimento e responsabilização do motorista envolvido do acidente.