Motorista embriagado colide contra moto e viatura da PM e deixa uma mulher ferida

Por Davi Sahid

Um motorista identificado como Nélio Teixeira Hobold, de 35 anos, foi preso por dirigir embriagado, colidir sua caminhonete modelo Triton contra uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 27, na Estrada do Amapá, no bairro Amapá no Segundo Distrito de Rio Branco. Na colisão, somente uma mulher identificada Sayora Bizarra do Nascimento, 23 anos, ficou ferida e foi encaminhada a Unidade Pronto Atendimento (UPA).

Segundo informações da Polícia, Nélio trafegava em uma caminhonete modelo L200 Triton, de cor prata, placa NAC-3B54, na via Chico Mendes, no sentido centro-bairro, em alta velocidade, e ao fazer a conversão a direita, entrou na Estrada do Amapá, colidiu contra um casal (Sayonara e seu marido) numa motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor preta, placa QLY-7988, que trafegava no sentido bairro-centro, e em seguida na tentativa de fugir do local do acidente, o motorista da caminhonete invadiu a pista na contramão e colidiu de frente com uma viatura do 2° Batalhão da Polícia Militar, que estava fazendo patrulhamento de rotina na região.

Nélio foi abordado pelos Policiais Militares, recebeu voz de prisão por estar dirigindo embriagado e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Sayonara e a encaminharam a UPA do Segundo Distrito com escoriações pelo corpo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

A caminhonete e a viatura da PM foram removidos por um guincho.