Motorista embriagada invade contramão, causa acidente e deixa duas pessoas feridas

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, deixou Felipe Moreira da Silva, de 24 anos e uma outra pessoa não identificada gravemente feridas na madrugada desta sexta-feira, 8, na Avenida Dias Martins, próximo à AABB em Rio Branco.

Segundo informações obtidas pela reportagem uma adolescente pegou o veículo de seus pais escondido, invadiu a contramão na Avenida Dias Martins e colidiu de frente com a motocicleta. Com o impacto Felipe Moreira sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo, já o garupa que não foi identificado, bateu a cabeça, desmaiou e precisou ser entubado.

As duas vítimas receberam os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado grave.

A jovem responsável pelo acidente, além de não possuir habilitação, foi flagrada dirigindo sob a influência de álcool.

A Polícia Civil do Acre (PCAC) já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.