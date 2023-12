Motociclista supostamente embriagado colide com meio-fio, desmaia e vai parar no PS

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito deixou o motociclista Janderson dos Santos Madeiro, de 40 anos, ferido na noite desta segunda-feira, 25, na Avenida Ceará no bairro Estação Experimental em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Janderson estava trafegando na moto modelo Honda 160, de cor preta, placa QLX-1191, em estado visível de embriaguez na rua Omar Sabino no bairro 7° BEC e ao abrir o sinal, fez uma conversão a esquerda para entrar na avenida Ceará, colidiu com o meio-fio que divide as duas pistas, caiu da moto, bateu a cabeça e desmaiou.

A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Janderson ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Segundo a Médica do SAMU, o paciente sofreu apenas escoriações.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e não acionaram a perícia pois a moto já havia sido retirada do local. A moto foi removida e entregue a familiares.