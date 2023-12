Motociclista sofre acidente, após invadir preferencial no bairro Ivete Vargas em Rio Branco

O acidente aconteceu na noite deste sábado,(02), no cruzamento da travessa Princesa Isabel com a rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas.

Segundo informações repassadas, o motociclista identificado por Vanilson da Silva Conceição, de 27 anos, e a garupa identificada por Rose Lua da Cunha Amorim, de 24 anos, trafegavam na motocicleta Honda/CG de cor preta na Travessa Princesa Isabel, quando invadiu a preferencial do condutor do carro Jeep de cor branca, que trafegava na rua Rio de Janeiro, sentido bairro/centro, quando houve a colisão. Após a colisão o condutor do carro permaneceu no local e acionou o socorro e o Policiamento de Trânsito.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Vanilson da Silva e Rose Lua foram entregues ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, ele teve uma fratura de Tibia na perna esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável, e Rose Lua teve um corte profundo na cabeça e múltiplas escoriações, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado, esteve no local , isolaram a área para os trabalhos de perícia.