Polícia Militar recupera moto roubada no segundo distrito

Uma motocicleta Honda Cg 125, Fan, de cor preta, estava abandonada numa área de mata próximo ao Arena da Floresta, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira, 04, no bairro Areial.

A guarnição foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência, os militares foram informados que uma motocicleta estaria jogada no local, tiveram dificuldades para chegar, ao encontrar a motocicleta a equipe fez uma consulta via COPOM e constatou-se que tratava-se de um veículo com restrição de roubo/furto, assim a motocicleta foi conduzido à delegacia da segunda regional para procedimentos legais.

Por Ascom/PMAC