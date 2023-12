Motoboys fecham ponte e pedem a volta de fiscalizações após mortes no trânsito

Motoboys se manifestaram no centro de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 22, pedindo justiça às autoridades em relação ao casos recentes envolvendo mortes no trânsito, causadas, geralmente, por motoristas embriagados.



Após 10 minutos de fechamento da ponte Coronel Sebastião Dantas, também conhecida como ponte de concreto, a manifestação seguirá até a sede do Ministério Público do Acre.

Alan Alves, que é motoboy, disse que hoje a profissão é de extremo risco: “saímos de casa sem saber se vamos voltar. Por isso, pedimos a volta das fiscalizações saindo de festa, porque muita gente sai dos locais alcoolizada porque sabe que não vai ter nenhuma fiscalização. A pessoa prefere dirigir embriagada do que pagar R$ 10 pra voltar para casa num transporte de aplicativo”, disse.

Os profissionais esticaram faixas pretas com pedidos de justiça e paz no trânsito, esperando chamar a atenção das autoridades para punir os motoristas envolvidos em acidentes com morte. A Polícia Militar acompanha a manifestação.