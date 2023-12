Motoboy empina moto, colide na lateral de caminhão caçamba e vai parar em estado grave no PS

Por Davi Sahid

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão caçamba deixou o Motoboy Josafá Gabriel Correia de Lima , de 22 anos, gravemente ferido na tarde desta quarta-feira, 20, em frente a uma fábrica de sorvete na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Josafá trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 150 Titan, cor cinza, placa NAC-6G20, no sentido Senador Guiomard-Rio Branco, quando ao passar em um quebra-mola, empinou a moto, perdeu o controle e colidiu na lateral de um caminhão caçamba modelo M.BENZ/L, de cor preta, placa AEM-5A58, que trafegava no sentido Rio Branco-Senador Guiomard, que fez uma conversão a esquerda para entrar no estacionamento de uma fábrica de sorvete. O motorista permaneceu no local.

Com impacto a moto ficou parcialmente destruída e Josafá colidiu com a cabeça entre a roda e a lataria da caminhão e caiu ao solo desmaiado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada. Os Paramédicos, prestaram os primeiros atendimentos, entubaram e estabilizaram o Motoboy que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) de natureza grave.

Amigos de Josafá chegaram no local e antes dos Policiais do Batalhão de Trânsito chegarem para os devidos procedimentos, retiraram a moto de Josafá, colocaram dentro de um veículo modelo Saveiro e a levaram para algum lugar.

A área foi isolada Pelos Policiais de Trânsito para os trabalhos de perícia, em seguida o motorista e o caminhão caçamba foi liberado.