Monitorado é ferido com um tiro em frente a sua residência e vai parar no PS de Rio Branco

O monitorado identificado por Edione Pessoa da Silva, de 34 anos, foi ferido com um tiro, na noite deste domingo (31), na rua Campo Novo, no bairro Airton Sena, Baixada da Sobral.

Segundo informações repassadas, Edione Pessoa, estava em frente a sua residência, quando um homem não identificado se aproximou de bicicleta e efetuou três disparos contra Edione, que caiu ao solo, perdendo muito sangue e em seguida o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

Uma Viatura do Suporte Avançado do SAMU foi acionada para socorrer a vítima que estava em via pública e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Edione Pessoa foi entregue ao Setor do Traumatologia para maior avaliação, onde deu entrada com um tiro no tórax, com orifício de entrada e saída, seu estado de saúde é considerado estável, porém pode se agravar.

Policiais Militares do 1° batalhão estiveram no local, colheram algumas informações do autor e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender o autor, porém, ninguém foi encontrado.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).