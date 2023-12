Monitorado chega baleado na Upa da Cidade do Povo e é transferido para o Pronto Socorro

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Witalo Wilian de Oliveira, de 29 anos, foi atingido com um tiro na noite desta sexta-feira, 8, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo em Rio Branco.

O detento chegou a relatar aos Policiais que estava caminhando em via pública na Cidade do Povo quando foi atingido com um tiro, porém devido as contradições durante a entrevista, e por haver queimadura de pólvora na pele e a parte íntima aonde o projétil feriu, a Polícia acredita que o Witalo estava manuseando uma arma de fogo quando foi atingido com o tiro acidentalmente.

Witalo Willian foi levado por terceiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Cidade do Povo, recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferido por uma ambulância de suporte avançado do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).