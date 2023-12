Ministério da Educação oficializa curso de Doutorado Profissional em Ensino de História na Ufac

O Doutorado Profissional em Ensino de História na Universidade Federal do Acre (Ufac) está entre os cursos oficializados pela Portaria nº 2.149, de 26 de dezembro de 2023, do Ministério da Educação, que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 27.

A portaria trata do reconhecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), avaliados e aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes.

O reconhecimento acontece após deliberação ocorrida durante as 220ª e 221ª Reuniões do Conselho Técnico Científico da Educação Superior – CTC-ES, realizadas no período de 22 a 26 de maio de 2023 e no período de 26 a 30 de junho de 2023.

Na região Norte, universidades federais do Pará, Amapá, Roraima, e Tocantins também foram contempladas. A previsão é que a primeira seleção para o curso de Doutorado Profissional em Ensino de História na Ufac ocorra em outubro de 2024.