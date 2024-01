Mega da Virada 2023: 1 bolão e 4 apostas simples levam mais de R$ 117 milhões cada

Cinco apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada de 2023, sorteadas na noite deste domingo (31).

Um bolão e quatro apostas simples vão dividir o prêmio de R$ 588.891.021,22

As dezenas sorteadas no concurso 2.670 foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

Os bilhetes premiados são de:

•Salvador (BA): feito na lotérica RCR Loterias

•Bom Despacho (MG): feito na lotérica Campeão de Bom Despacho

•Redenção (PA): feito na Lotérica Redenção

•Ipira (SC): feito na Lotérica Heberle

•Ferraz de Vasconcelos (SP): feito em canais eletrônicos

Cada uma das apostas terá direito a cerca de R$ 117,8 milhões.

Onde foi feito o bolão?

O bolão premiado é da capital baiana. Ele possuía seis cotas, cada uma com direito a R$ 19.629.700,70.

Em Salvador, não foi feita uma aposta simples, mas uma com sete números.

Quina e quadra

•1.996 apostas acertaram 5 dezenas, com direito a R$ 70.083,58.

•164.379 bilhetes cravaram 4 acertos e receberão R$ 1.215,71 cada.

A Caixa arrecadou mais de R$ 2,4 bilhões com as apostas.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (4), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Recorde

O prêmio da Mega da Virada de 2023 supera a quantia de R$ 541,9 milhões, do concurso de 2022, e se estabelece como o maior prêmio de loterias no Brasil.

Como resgatar o prêmio

Caso a pessoa seja premiada, é necessário se dirigir a qualquer casa lotérica credenciada ou agências da Caixa. Caso a aposta tenha sido feita pelo canal digital da Caixa, é possível resgatar o prêmio pela internet.

Se o valor bruto for superior a R$ 2.112, o saque é feito apenas em agências da Caixa, com comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta premiado.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).