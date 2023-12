Marido de Ana Hickmann confirma que machucou o braço da apresentadora

“Não vou falar a palavra agressão, mas sei o que aconteceu no dia 11. Nós estávamos no final do almoço, Ana abordou um tema com Alexandre [filho do casal], e ele começou a chorar compulsivamente. Aquilo me deixou muito abalado e me ausentei. Depois de um tempo, voltei, aí começou uma discussão mais acalorada, pedi que Alexandre saísse. Aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, esquentando, esquentando, esquentando”, relatou Alexandre.