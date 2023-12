Marcelinho Carioca é encontrado e levado para delegacia em Itaquaquecetuba (SP)

A polícia diz que, inicialmente, os sequestradores solicitaram R$ 30 mil, valor que foi pago por meio de um Pix. Em seguida, os criminosos teriam pedido mais R$ 30 mil e, neste segunda, outros R$ 200 mil.

O carro de Marcelinho Carioca foi localizado pela PM na manhã de hoje em uma rua em Itaquaquecetuba. De acordo com o policiamento da região, agentes do 35º BPM/M foram acionados após moradores denunciarem um caso de abandono de veículo na rua Jacareí, no Jardim Valparaíso.