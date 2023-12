Mais de 70 obras públicas transformam a vida de milhares de pessoas em todo o Acre

O final do ano está chegando e o ditado “ano novo, vida nova” ensaia voltar ao vocabulário acreano. E com ele, 72 obras públicas do governo do Acre chegam para completar a frase. Entre elas, a nova da Sede da Colônia de Pescadores de Rio Branco.

“É um sonho realizado. Pode parecer pouco, mas para nós, é muito”, disse Maria Lenis, presidente da Colônia de Pescadores na capital.

Obras públicas: um novo momento no Acre

Da construção de unidades representativas em espaço urbano, às unidades de saúde no interior do estado, o governo do Acre ampliou os investimentos em obras públicas, em 2023, para melhorar a vida da população, no campo e na cidade.

No bairro Cadeia Velha, onde fica a Sede da Casa do Pescador, na capital, por exemplo, a edificação beneficia não só população pesqueira e consumidora, mas trabalhadores da construção civil como o encarregado de obras, Edcarlos Santos. “Já participei de muitas obras públicas. E, para mim, é muito bom estar em mais uma”, revelou o profissional.

De igual modo, o fiscal da edificação e engenheiro civil da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Luiz Ferraro, viu grandes obras saírem do papel. Contudo, o fiscal reconhece a importância das estruturas menores, como a Colônia de Pescadores, mas que possuem grande significado no dia a dia da população.

“O prédio vai ficar muito legal para os pescadores porque tem muita gente que vive do rio. É uma obra muito importante para o Estado, e gera emprego e renda para a população. É gratificante ter essa obra no currículo”, detalhou Luiz.

Quando pronta, a nova sede da Colônia de Pescadores deve beneficiar mais de mil trabalhadores da pesca. “Vamos ter condições de receber mais associados, reimplantar a máquina de gelo e a câmara fria, e organizar o projeto da feira livre do pescado”, lembrou a presidente da associação.

Investimento e avanço

O setor de obras públicas foi um dos que mais cresceu no estado do Acre, em 2023. São 72 obras com quase R$170 milhões de recursos investidos em edificações nas regionais do Juruá, Purus, Tarauacá Envira, Baixo e Alto Acre.

Em termos exatos, são R$168.268.577,65 milhões de investimentos em edificações que contribuem para novos postos de trabalho, um dos objetivos do Estado na Agenda Acre 10 anos.

Exemplo de como funciona o processo, o jovem Kauê Santos, de 18 anos, está entre os recém contratados para ajudar na fase de acabamentos da Colônia de Pescadores. “Comecei na empresa há dois meses. Aprendi a trabalhar na construção com os meus tios e hoje estou aqui”, disse o rapaz que mantém os estudos no período da noite.

Trabalho para cuidar das pessoas

Com o objetivo de trabalhar para cuidar das pessoas, o governador Gladson Cameli assinou em novembro a ordem de serviço da orla de contenção do rio, em Brasileia, e do completo viário entre as avenidas Getúlio Vargas e Ceará, na capital. As obras são históricas para o estado e devem garantir qualidade no dia a dia do cidadão acreano.

Como forma de ampliar as ações de infraestrutura, edificações como da Orla do bairro 15, o Novo Mercado Velho, e da Nova Maternidade de Rio Branco também já estão em andamento.

No interior, além da unidade mista de saúde da Vila Santa Luzia e a Casa da Mulher Brasileira, em Cruzeiro do Sul, o governo do Estado também investe na infraestrutura do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Acessibilidade e transparência

Com a tendência de crescimento no setor, o governador Gladson Cameli determinou que as obras públicas fossem licitadas mais próximas do seu local de execução. E, para facilitar o processo, a Seop disponibilizou um espaço de licitações, no site seop.ac.gov.br.

Dessa forma, a ação garante transparência e amplia o acesso das empresas interessadas em participar das licitações para ações de infraestrutura.

“Já iniciamos, em Cruzeiro do Sul, os processos licitatórios para todo o Juruá, permitindo uma contratação mais direta das pessoas que vão executar o benefício”, destacou o gestor da Seop, Ítalo Lopes.

Ano novo, novas obras

Com grandes ações ao longo do ano, o secretário de Obras Públicas refletiu sobre as importantes realizações da Seop no segundo semestre de 2023, e prevê o aumento das atividades do setor no ano que se aproxima.

“Finalizamos um ano com instrução de vários processos que vão permitir que 2024 seja um ano de aumento na quantidade de obras e em investimentos, trazendo sempre mais qualidade de vida para os acreanos em todo o estado”, concluiu o gestor da Seop, Ítalo Lopes.